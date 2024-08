Présidentielle aux États-Unis : "authentique", "les pieds sur Terre"... ces électeurs démocrates conquis par Tim Walz, le colistier de Kamala Harris

Aux États-Unis, la candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris, poursuit sa tournée des États-clés, avec son tout nouveau colistier, Tim Walz. Après la Pennsylvanie, mardi 6 août, la vice-présidente et le gouverneur du Minnesota étaient, mercredi 7 août, dans le Wisconsin et le Michigan, dans le Midwest, à moins de trois mois de l’élection du 5 novembre. Ce "ticket" présidentiel démocrate semble satisfaire les électeurs du parti, notamment à New York.

Il y a encore deux jours, Helga, une New Yorkaise d’une soixantaine d’années n’avait encore jamais entendu parler de Tim Walz mais 24 heures après son arrivée sur le "ticket" de Kamala Harris, il est déjà adopté. "C’est la chose la plus merveilleuse qui soit jamais arrivée, assure Helga. On a tant d’espoir. Ce serait une bonne chose pour l’Amérique. On l’a vu à la télé et on était très impressionnés. Il a l’air d’une personne authentique."

Une campagne express

Être un Américain comme les autres, c’est le rôle politique que Tim Walz devra assumer, à l’opposé d’une Kamala Harris venue de la très cossue et sophistiquée Californie. Nick, le mari d’Helga, est lui aussi sous le charme : "Il a les pieds sur terre. Un type de la campagne. Il est spécial. Il a été entraîneur de football et il vient d’un village de 400 habitants. C’est impressionnant."

"Voilà ce qu’il nous faut comme vice-président." Nick, un électeur démocrate à franceinfo

Avant le 21 juillet et l'annonce du retrait de Joe Biden à la présidentielle, le couple était bien moins optimiste. Pour Helga, il a bien fait de jeter l’éponge. "Il est merveilleux", salue Nick. Place désormais à Kamala Harris et Tim Walz pour une campagne express de moins de 90 jours.