Présidentielle américaine : un débat courtois entre les deux candidats à la vice-présidence

Dans le dernier duel télévisé de la présidentielle américaine, les colistiers de Donald Trump et Kamala Harris ont proposé un débat respectueux malgré les outrances qui jalonnent cette campagne.

À New York, devant les studios de CBS, quelques dizaines de supporters font monter la pression au moment où arrive le bus de la délégation démocrate. Les deux candidats à la vice-présidence, J.D. Vance et Tim Walz se sont affrontés pour ce qui sera sans doute le dernier débat de la campagne. Ils répondent aux questions posées sans agressivité. Bien sûr, les différences sont importantes sur l'avortement, l'immigration par exemple et surtout la politique internationale.

50 millions d’Américains devant leur télévision

Donald Trump dont l'ombre plane sur l'émission a suscité les moments les plus tendus avec le 6 janvier 2021 et sa défaite non reconnue face à Joe Biden. Au moins 50 millions d’Américains ont regardé le débat. Certains étaient réunis dans des permanences politique pour vivre ce moment entre amis. Mais aujourd'hui dans les journaux télévisés, c'est la grève des dockers qui fait les grands titres. Une mobilisation sans précédent depuis 40 ans.

