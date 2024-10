Présidentielle américaine : tous les coups sont permis

Aux États-Unis, la course à la Maison-Blanche se poursuit. À moins de 11 jours du dénouement, les deux candidats ne se font pas de cadeaux.

Aux États-Unis, la course à la Maison-Blanche se poursuit. À moins de 11 jours du dénouement, tous les coups sont permis. Kamala Harris sort l’artillerie lourde en Géorgie, avec la rockstar Bruce Springsteen et Barack Obama. La candidate mise tout sur la défense de la démocratie et attaque son adversaire. “Quelqu’un qui suggère que nous mettions fin à la Constitution ne devrait plus jamais se tenir sous le sceau du président des États-Unis”, a-t-elle lancé.

Aux coude-à-coude

Toujours au coude-à-coude avec Donald Trump dans les sondages, la vice-présidente peut compter sur de fidèles électeurs. “Nous avons besoin d’un représentant de notre pays qui ait de la moralité”, souligne l’un d’eux. De son côté, Donald Trump promet de baisser l’inflation. Un argument convaincant.