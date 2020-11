Présidentielle américaine : Scranton, un argument de campagne pour Joe Biden

Au coeur de la Pennsylvanie, Scranton, 80 000 habitants. On la surnomme "la ville de l'électricité". Dans ce bassin ouvrier du Nord-Est américain, Joe Biden fait la fierté des habitants. Le candidat y est né il y a 77 ans. Suzanne et James Connors sont des fans de la première heure. Cette année, ils ont voté par anticipation pour le démocrate. "Moi j'ai les chaussettes, j'ai aussi un masque et un badge", plaisante Suzanne. "Joe est l'homme qu'il nous faut. Il peut gagner. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne m'a jamais déçu", complète James, qui n'est autre que l'ancien maire de Scranton.

"Il est toujours revenu"

Joe Biden représente l'enfant du pays, l'homme qui n'a pas oublié ses racines populaires. Scranton est devenu un argument de campagne. En juillet dernier, en convoi officiel, il avait fait un passage devant la maison de son enfance. "Il a vécu là jusqu'à ses dix ans. Après, la famille a dû déménager pour des raisons économiques mais il est toujours revenu. Vous savez, il y a beaucoup plus d'Américains qui viennent d'une maison comme celle-là que des murs de marbre de la Trump Tower, à New-York", explique John Hart, un ancien journaliste local.

