Présidentielle américaine : racisme, insultes… en meeting au Madison Square Garden, Trump fait une nouvelle fois polémique

Donald Trump donnait dimanche 27 octobre un meeting au Madison Square Garden de New-York, huit jours avant l'élection présidentielle. Certains de ses propos ont suscité la polémique.

Le mythique Madison Square Garden de New York (États-Unis) a fait salle comble pour la venue de Donald Trump, dimanche 27 octobre. 20 000 partisans de l’ancien président ont fait le déplacement. Un symbole pour le candidat républicain, de retour à New York, sa ville de naissance, et où il a fait fortune dans l’immobilier.

Des remarques racistes

Le meeting a été ponctué par les attaques devenues habituelles envers son adversaire démocrate, Kamala Harris, et les remarques obscènes, violentes et haineuses. Parmi les chauffeurs de salle du candidat se trouvaient le milliardaire Elon Musk et le catcheur Hulk Hogan, mais aussi un humoriste qui s’est fait remarquer par un commentaire raciste sur Porto Rico, décrite comme "une île flottante d’ordures au milieu de l’océan". Donald Trump se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une polémique, à quelques jours du vote.

