Présidentielle américaine : qui sont Jill Biden et Douglas Emhoff, la First Lady et le "Second Gentleman" ?

Jill Biden est une enseignante de 69 ans. Professeure d'anglais en collège public, elle compte continuer son métier en tant que Première dame. Elle rencontre Joe Biden à 24 ans. Il a perdu trois ans plus tôt sa première femme et un bébé dans un accident de voiture. La jeune femme accepte le mariage après trois refus. "Il avait deux petits qui venaient de perdre leur mère et leur soeur. Je voulais être certaine que ce mariage fonctionnerait", explique-t-elle. Jill Biden a reconstruit la famille du nouveau président.

Douglas Emhoff, le premier "Second Gentleman"

De son côté, Douglas Emhoff est avocat de profession. Il a fait campagne pour sa femme, Kamala Harris, et affiche l'image d'un homme américain moderne. Il est assistant cuisinier pour sa femme dans une émission où elle est en vedette. C'est lui qui s'interpose sur scène pour la protéger quand un meeting est interrompu. Il ne souffre pas d'avoir mis sa carrière entre parenthèses. "Au début, on était un bon couple, maintenant on est encore plus proche l'un de l'autre", affirme-t-il.

