Présidentielle américaine : “pour le pays et pour le monde c’est catastrophique”, déplore le porte-parole des Democrats abroad France

Fred Hoffman, porte-parole des Democrats Abroad France, et Nicolas Conquer, porte-parole des Republicans Overseas France, étaient les invités du duel du 11h/13h sur Franceinfo, mercredi 6 novembre.

La défaite de Kamala Harris à la présidentielle américaine, mercredi 6 novembre, est-elle une douche froide pour les démocrates ? "Déjà, on va accepter les résultats, ce que Donald Trump n’avait pas fait lors de la précédente élection. Oui, on est tristes, il faut voir les analyses dans les jours à venir, mais je trouve pour le pays et pour le monde que c’est catastrophique", déplore Fred Hoffman, porte-parole des Democrats Abroad France, qui dit ne pas pouvoir "croire qu’autant de monde ait voté" pour Donald Trump.

Un "mépris"

"Cela montre qu’il y a un mépris vis-à-vis des gens qui ont pu voter, et c’est ça la véritable menace dans la démocratie. On admet que le principe d’une démocratie c’est qu’il y ait une alternance, et là on le voit (…) les Républicains sont à la Maison Blanche, mais aussi au Sénat et maintenant il y a aussi le vote populaire (…) donc c’est une véritable adhésion et une coalition qui s’étend", analyse Nicolas Conquer, porte-parole des Republicans Overseas France.

