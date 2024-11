Présidentielle américaine : “Nous prendrons le président que les Américains nous donneront”, accepte Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, est l’invité des “4 Vérités” de France 2 du mardi 5 novembre.

C’est le jour J aux États-Unis et le monde entier retient son souffle. En ce jour d’élection présidentielle, Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, est sur le plateau des “4 Vérités”. “La France et les États-Unis ont des liens de très longue date. Nous avons survécu à 59 élections présidentielles aux États-Unis, nous pourrons survivre à la 60e. C’est un choix souverain du peuple américain et nous prendrons le président que les Américains nous donneront”, commente-t-il.

“Il faut que l’Europe sorte de son complexe d’infériorité”



Rappelant qu’entre 2016 et 2020, la France a eu affaire à une administration Trump, “nous nous tenons prêts, le cas échéant, à faire avec une nouvelle administration Trump”, ajoute Jean-Noël Barrot. Face aux menaces de Donald Trump qui lance, par exemple, qu’il ne viendra pas en aide à l’Europe si elle venait à être attaquée, le ministre répond : “Je crois qu’il faut que l’Europe sorte de son complexe d’infériorité, qu’elle se réveille et qu’elle se muscle.”



Retrouvez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.