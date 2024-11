Présidentielle américaine : les renseignements américains dénoncent une ingérence russe

Plus que trois jours avant de savoir qui logera à la Maison-Blanche. Dans cette ère post-médiatique, la bataille fait rage sur les réseaux sociaux à l’approche de l’échéance. Plusieurs vidéos mensongères ont vu le jour et certaines sont imputées à la Russie.

Pour les deux candidats à la Maison-Blanche, la campagne se déroule en ligne. Les réseaux sociaux donnent le ton : YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X… C’est à qui réunira le plus de followers. Cette campagne se déroule de manière post-médiatique. Avant, la stratégie électorale était médiatique, aujourd’hui elle est numérique. Il n’est plus question de temps de parole comme lors du débat entre Donald Trump et Hillary Clinton.

La Russie accusée ?

Entre les candidats, tous les coups sont permis, au-delà des déclarations officielles, à l’aide de théories conspirationnistes et d’accusations de toutes sortes. Les services secrets américains accusent la Russie d’ingérence, et d’être à l’origine de vidéos mensongères. Dans une vidéo postée par le soutien de Donald Trump, Elon Musk, propriétaire de la plateforme X, on entend la voix de Kamala Harris qui déroule en boucle des fausses informations. La vidéo a été vue 135 millions de fois. Ce n’est pas la seule vidéo créée par l’IA venue entacher cette campagne.

