Présidentielle américaine : l’état d’esprit des électeurs

Quel était l’état d’esprit des Américains, ce mardi 5 novembre, jour d’élections présidentielles ? Reportage.

Des files de votants dès le petit matin : les Américains se sont déplacés en nombre pour cette élection qui pourrait être l’une des plus serrées de leur Histoire. Aux États-Unis, 40 millions de jeunes entre 18 et 30 ans ont le droit de voter. Ils pourraient jouer un rôle décisif, mais la génération Z est elle aussi divisée.

Une longue attente

Certains n’y trouvent même pas leur compte. "Les deux principaux partis glissent vers l’autoritarisme, les démocrates en termes de socialisme, et les républicains en termes de protectionnisme, de nationalisme. Moi, je suis pour les libertariens", détaille un électeur. Et il y a ceux qui prennent du recul, comme dans l’Ohio. Il ne reste plus qu’à espérer que les prières apaisent les longues heures de vote et de dépouillement avant de connaître le nom du 47e président des États-Unis.

