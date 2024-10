Présidentielle américaine : Kamala Harris tente de faire de Donald Trump un épouvantail

A trois semaines de l'élection présidentielle américaine, les campagnes de Kamala Harris et Donald Trump se poursuivent en Pennsylvanie où la candidate démocrate essaye de discréditer son adversaire républicain.

Donald Trump est-il fou ou dangereux ? C’est le nouvel angle d’attaque des démocrates. En Pennsylvanie, Kamala Harris a interrompu son discours pour diffuser un montage des outrances de son adversaire. Et ensuite, elle enfonce le clou. "Je crois fermement qu’un second mandat de Donald Trump serait un risque énorme pour l’Amérique. Donald Trump est de plus en plus instable et déséquilibré", assure-t-elle. L’argument est simple : faire de Donald Trump un épouvantail pour récupérer les voix des indécis dans un contexte très tendu.

Donald Trump également en Pennsylvanie

Donald Trump a joué au DJ en Pennsylvanie. Il a dansé et chanté. Le jeu des questions/réponses attendu s’est arrêté là. Au passage, la jeune femme qui co-présente la soirée n’est pas une inconnue. Elle est la gouverneure républicaine du Dakota du Sud. Elle a abattu son chien avec un fusil. Il paraît que l’animal était insupportable.

