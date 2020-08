Présidentielle américaine : Kamala Harris et Barack Obama chargent Donald Trump, qui n'a "jamais" pris "son rôle au sérieux"

"Depuis près de quatre ans maintenant, Donald Trump n’a manifesté (...) aucun intérêt à traiter la présidence comme autre chose qu’une émission de téléréalité de plus", a notamment jugé Barack Obama. L'actuel président des Etats-Unis s'est défendu, qualifiant son prédécesseur de "président inefficace".

Pour le troisième jour consécutif, la convention du Parti démocrate en vue de l'élection présidentielle américaine a été le théâtre d'un réquisitoire contre Donald Trump. Les intervenants stars de la soirée étaient cette fois la candidate au poste de vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Barack Obama. "J'ai espéré, pour le bien de notre pays, que Donald Trump puisse montrer l'envie de prendre son rôle au sérieux, qu'il puisse ressentir le poids de la fonction, a déclaré Barack Obama. Mais il ne l'a jamais fait. Depuis près de quatre ans maintenant, il n’a manifesté aucun intérêt pour ce travail ; aucun intérêt à trouver un terrain d’entente ; aucun intérêt à utiliser le pouvoir impressionnant de son bureau pour aider qui que ce soit d’autre que lui-même et ses amis ; aucun intérêt à traiter la présidence comme autre chose qu’une émission de téléréalité de plus qu’il peut utiliser pour attirer l’attention dont il a besoin."

Obama s'inquiète pour la "démocratie"

Dans un discours décrit par les médias américains comme son plus offensif contre Donald Trump depuis l'élection de ce dernier, Barack Obama a aussi appelé les électeurs à ne pas "les laisser vous enlever votre démocratie", alors que de nombreuses interrogations pèsent notamment sur le décompte du vote par courrier.

"Le président et ceux qui sont au pouvoir comptent sur votre cynisme, a lancé Barack Obama. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vous convaincre par leur politique. Donc ils espèrent rendre le fait de voter aussi difficile que possible pour vous, et vous convaincre que votre vote ne compte pas".

Donald Trump n'a pas manqué de réagir aux attaques de son prédécesseur : "Quand j'entends cela et que je vous vois l'horreur qu'il nous a laissé, la stupidité des accords qu'il a conclus... Regardez comme il était mauvais, à quel point il fut un président inefficace", a-t-il déclaré.

"Trump a coûté des vies", lance Harris

Ce mercredi a également vu Kamala Harris être officiellement investie comme la candidate du Parti démocrate au poste de vice-présidente. Une première pour une femme dans l'histoire du parti.

"L'absence de leadership de Donald Trump a coûté des vies" au pays, a-t-elle lancé, évoquant la pandémie de Covid-19. "Il n'y pas de vaccin pour le racisme, nous devons faire le travail", a poursuivi celle qui est aussi la première femme noire et d'origine indienne sur le ticket présidentiel d'un grand parti.