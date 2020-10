Présidentielle américaine : "Je me sens si puissant", lance Donald Trump lors d'un meeting en Floride

Il est monté sur scène en lançant des masques, comme une rock star qui distribuerait des autographes. Donald Trump a assuré le show une semaine seulement après être sorti de l'hôpital où il était traité pour le Covid-19. Le président des Etats-Unis, candidat républicain à sa réélection, a tenu, lundi 12 octobre, son premier meeting de campagne depuis qu'il a été déclaré négatif.

"Nous y voilà !", a-t-il lancé triomphalement à la foule. "Je l'ai eu. Maintenant, ils disent que je suis immunisé. Je me sens si puissant ! Je peux marcher dans cette foule (...) embrasser tout le monde, embrasser les hommes et les magnifiques femmes", a-t-il ajouté.

Trump claims he's now "immune" to the coronavirus, feeling "powerful" and willing to "kiss everyone" in the audience. "I'll kiss the guys and the beautiful women," he said. pic.twitter.com/0brz0Rl8UQ