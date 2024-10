Présidentielle américaine : Elon Musk en campagne pour Donald Trump

Alors que Kamala Harris a reçu le soutien de Barack Obama, Donald Trump peut compter sur le soutien du milliardaire Elon Musk.

L’image du week-end n’est pas politique. Une fusée, haute de 120 mètres et poussée par 33 moteurs, réussit son vol d’essai. Surtout, six minutes plus tard, le booster revient se ranger sur le pas de tir. Du jamais vu dans l’histoire de la conquête spatiale. Space X, la société d’Elon Musk, semble posséder une génération d’avance. Elon Musk est un atout majeur de Donald Trump. Le succès de l’un rejaillit sur l’autre. Ils forment désormais une sorte de ticket électoral et le patron de Space X ne veut pas envisager d’autres scénarios que la victoire de Trump.

Bill Clinton et Barack Obama en campagne

Côté démocrate, toute la galaxie des anciens présidents vole au secours de Kamala Harris. Par exemple, Bill Clinton veut mobiliser la Géorgie. Barack Obama est lui en Pennsylvanie, avec un nouvel angle d’attaque : Donald Trump est gâteux et ne sait plus ce qu’il dit.



