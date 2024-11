Présidentielle américaine : Donald Trump est un choix "dangereux", selon Greta Thunberg

"Il ne fait aucun doute que l'un des candidats, [Donald] Trump, est bien plus dangereux que l'autre." La militante écologiste suédoise Greta Thunberg, mondialement connue, a qualifié, vendredi 1er novembre, Donald Trump d'option la "plus dangereuse" à l'approche de l'élection présidentielle américaine. Il est "probablement impossible de surestimer les conséquences que cette élection aura pour le monde et pour l'avenir de l'humanité", a écrit, dans un long texte, Greta Thunberg, 21 ans, sur X, à 4 jours du scrutin américain.

Mais elle a aussi critiqué l'administration sortante - le président Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris - pour leur soutien à Israël et à son offensive dans la bande de Gaza. "N'oublions pas que le génocide en Palestine se déroule sous l'administration de Joe Biden et de Kamala Harris, avec l'argent et la complicité des Américains, a écrit la militante. Ce n'est en aucun cas 'féministe', 'progressiste' ou 'humanitaire' de bombarder des enfants et des civils innocents - c'est le contraire".

La Suédoise a exhorté les Américains à aller au-delà de l'exercice de leur droit de vote et à agir politiquement en manifestant pour lutter contre les "conséquences catastrophiques de l'impérialisme américain". "Mon principal message aux Américains est de se rappeler qu'ils ne peuvent pas se contenter de l'option la moins pire", a conclu Greta Thunberg.