Présidentielle américaine : Donald Trump danse pendant plus de trente minutes lors d'un rassemblement en Pennsylvanie

Quelques pas de danse et puis s'en va. Donald Trump a écourté une séance publique de questions-réponses avec des électeurs organisée à Oaks (Pennsylvanie), lundi 14 octobre, préférant rester longuement sur scène à écouter ses chansons préférées. Alors que la réunion de campagne n'avait commencé qu'une demi-heure auparavant, le candidat républicain à l'élection présidentielle du 5 novembre a suggéré "d'arrêter les questions" et de faire "un festival de musique".

Le milliardaire a demandé que soit diffusée sa "playlist" préférée, avec en premier lieu le ténor Luciano Pavarotti entonnant Ave Maria. Le public a notamment pu écouter Con Te Partiro d'Andrea Bocelli et Sarah Brightman, Hallelujah interprété par Rufus Wainwright, Nothing Compares 2 U de Sinéad O'Connor, An American Trilogy d'Elvis Presley, Rich Men North of Richmond d'Oliver Anthony, November Rain de Guns N' Roses et le tube disco incontournable des meetings de Donald Trump : YMCA des Village People.

"Qui donc a envie d'entendre des questions ?", a lancé Donald Trump. Durant plus de trente minutes en musique, l'ancien président s'est balancé debout, son micro en main. "J'espère qu'il va bien", a réagi son adversaire démocrate Kamala Harris. "Trump semble perdu, confus et comme figé sur scène", a commenté sur X l'équipe de campagne de la vice-présidente en diffusant une vidéo du rassemblement. "Je suis en bien meilleure santé que Clinton, Bush, Obama, Biden et, surtout, Kamala", a assuré le candidat républicain.