Présidentielle américaine : Donald Trump choisit le sénateur républicain de l'Ohio, J.D. Vance, comme colistier

On connaît désormais le ticket présidentiel des Républicains. Donald Trump a choisi, lundi 15 juillet, le sénateur républicain de l'Ohio J.D. Vance pour être son vice-président en cas de victoire à l'élection présidentielle américaine de novembre. Les délégués républicains, réunis à Milwaukee (Wisconsin, Etats-Unis) ont de leur côté désigné Donald Trump pour être leur candidat. Une mission que l'ancien président doit accepter de façon formelle jeudi, dans un discours formant le point culminant de la convention du parti.

Ancien militaire et auteur à succès, J.D. Vance, 39 ans, n'a eu de cesse de défendre au Congrès américain les causes chères à l'ancien président républicain, comme la lutte contre l'immigration et la défense du protectionnisme économique.

Le camp de Joe Biden critique de J.D. Vance

"J'ai une bonne mémoire. Si vous combattez politiquement [Donald] Trump et les candidats qu'il soutient aujourd'hui, ne venez pas me demander mon aide dans un an pour passer votre loi ou les projets qui vous tiennent à coeur", a averti en début d'année le sénateur. Des propos raillés par ses opposants, qui n'ont pas manqué de souligner l'ironie de la situation : avant de défendre bec et ongles Donald Trump, J.D. Vance n'était pas avare de critiques à l'égard du milliardaire.

Après la tentative d'assassinat de l'ancien président samedi, le républicain a pointé du doigt "la campagne de [Joe] Biden" qui dépeint Donald Trump comme "un fasciste autoritaire qu'il faut arrêter à tout prix". "Cette rhétorique a directement conduit à la tentative d'assassinat du président Trump", a-t-il accusé.

"Lui et [Donald] Trump veulent augmenter les impôts pour les ménages de la classe moyenne tout en favorisant des réductions d'impôt pour les riches", a assuré le président américain sur X. Son équipe de campagne J.D. Vance est un "extrémiste" qui "nie le résultat des élections de 2020, soutient l'interdiction à l'échelle nationale de l'avortement", a aussi fustigé l'équipe campagne de Biden, toujours sur X.