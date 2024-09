Présidentielle américaine : convaincre des électeurs indécis dans l’État d’Arizona

À quelques semaines de la présidentielle américaine, il reste moins de 5% de l’électorat à convaincre. Les résultats s’annoncent serrés, en particulier dans les États indécis, au nombre de sept, avec par exemple l’Arizona.

Ils sont jeunes, étudiants, et ne savent pas encore pour qui voter. Des voix indécises sont très convoitées en Arizona (États-Unis), un État clé pour l’élection. "Je ne suis, pour le moment, pour aucun des candidats mais je me dis que si je signe dans un des clubs politiques, j’aurais plus d’informations pour prendre la bonne décision", explique un étudiant de l’université de Tucson. En Arizona, 18% des jeunes électeurs se déclarent indépendants, ils ne sont affiliés à aucun parti et leur choix se fait généralement au dernier moment.

Sensibiliser les électeurs hispaniques

Dans la plus grande ville de l’État, à Phoenix, c’est en espagnol qu’on se mobilise pour Kamala Harris. Deux volontaires viennent de Miami avec pour cible les électeurs hispaniques qui oscillent entre vote démocrate et vote républicain. Une campagne de séduction pour les électeurs indécis dans une élection qui pourrait se jouer à quelques milliers de voix près.