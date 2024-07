Présidentielle américaine : comment l'inquiétude monte au sein du Parti démocrate autour de l'état de santé de Joe Biden

L'inquiétude gagne les rangs démocrates. Moins d'une semaine après le débat qui a opposé Joe Biden à Donald Trump, le 27 juin, de plus en plus de voix s'élèvent pour questionner le bien-fondé de la candidature du dirigeant sortant à l'élection présidentielle de novembre. Les lenteurs du démocrate de 81 ans, son regard dans le vide et ses phrases incomplètes ont réveillé les craintes sur son état de santé, qui hantent sa campagne depuis des mois.

Après que son entourage a expliqué sa contre-performance par une "mauvaise soirée" et un "rhume", Joe Biden a avancé, mardi 2 juillet, une nouvelle justification. Selon lui, il n'était "pas très malin" d'avoir "voyagé à travers le monde plusieurs fois" avant son duel face à Donald Trump. Ses déplacements en France et en Italie, début juin, ont provoqué une grande fatigue, au point de "presque (s')endormir sur scène", a-t-il affirmé. Bien qu'occasionnels, les épisodes de confusion de Joe Biden ont été plus fréquents ces derniers temps, selon des membres de son entourage, interrogés par le New York Times.

"Joe Biden est notre candidat, nous avons battu Donald Trump une fois et nous allons le battre à nouveau", a soutenu, mardi, sa vice-présidente, Kamala Harris, auprès de CBS News. Pourtant, 56% des électeurs démocrates estiment désormais que leur camp a plus de chances de l'emporter en désignant un autre candidat, d'après une enquête d'opinion diffusée mardi par CNN.

"Ce n'était pas juste une nuit horrible"

Comment les élus démocrates composent-ils avec cette nouvelle donne ? Certains s'interrogent en public sur la capacité de Joe Biden à rester en lice pour la fonction suprême. L'ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, figure influente du camp démocrate, a convenu qu'il était "légitime" de se demander si l'attitude de Joe Biden pendant le débat n'était qu'"un simple épisode" ou révélait un problème de santé. La Californienne, fidèle au président, l'a appelé à multiplier les interviews et à montrer "le vrai Joe". "Horrifié" par la performance de Joe Biden, le sénateur démocrate du Rhode Island Sheldon Whitehouse demande, lui, l'assurance "qu'il s'agissait d'une anomalie et non de sa façon d'être ces jours-ci", rapporte le New York Times.

"Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes : ce n'était pas juste une nuit horrible", a déjà tranché le représentant démocrate de l'Illinois Mike Quigley, sur CNN. A ses yeux, la décision de Joe Biden de se maintenir "a un impact non seulement sur la personne qui occupera la Maison Blanche au cours des quatre prochaines années, mais aussi sur qui sera au Sénat, qui sera à la Chambre des représentants". "Elle aura des conséquences pour les décennies à venir", a-t-il insisté.

Le parlementaire texan Lloyd Doggett est allé plus loin en appelant clairement Joe Biden à se retirer. "Contrairement à Donald Trump, le premier engagement du président Biden a toujours été envers son pays, et non envers lui-même. J'espère qu'il prendra la décision douloureuse et difficile de se retirer, a-t-il écrit. Je lui demande respectueusement de le faire." Un appel appuyé par l'élue démocrate Marie Gluesenkamp Perez, de l'Etat de Washington : "Joe Biden va perdre face à Donald Trump", a-t-elle averti.

Une réunion mercredi à la Maison Blanche

Au-delà de ces prises de parole publiques, l'inquiétude monte aussi en coulisses. A la Chambre des représentants, "un groupe important et croissant de démocrates (...) s'inquiète de la candidature du président", a confié à CNN un parlementaire du camp présidentiel, sous le couvert de l'anonymat. "Nous voulons lui laisser le temps de prendre une décision (de se retirer), mais nous serons de plus en plus nombreux à exprimer nos inquiétudes s'il ne le fait pas", a-t-il prévenu. Parmi plus de 20 anciens et actuels responsables démocrates interrogés par CNN, beaucoup approuvent un retrait de sa candidature, voire aspirent à une décision dans les prochains jours. Des discussions ont commencé à émerger sur son éventuel remplaçant.

D'après CNN, plusieurs gouverneurs démocrates ont demandé l'organisation d'une réunion à la Maison Blanche, un moyen d'exprimer leurs inquiétudes à l'issue du débat. Joe Biden doit les recevoir mercredi en fin de journée, selon son agenda officiel. "Nous aurons une saine discussion avec le président", a assuré le gouverneur de l'Illinois, J. B. Pritzker.

"Pour l'instant, Joe Biden est notre candidat, je suis 100% derrière sa candidature, à moins qu'il ne prenne une autre décision." J. B. Pritzker, gouverneur démocrate de l'Illinois sur CNN

Lors d'une réunion en ligne avec quelque 500 donateurs, lundi, la directrice de campagne de Joe Biden a assuré que son équipe posait "un regard clair" sur la performance de son candidat. Jen O'Malley Dillon a rappelé que, en février, le médecin du président l'avait jugé "apte" à exercer ses fonctions. Les inquiétudes concernant son âge ont été relativement minimisées et l'éventualité d'une nouvelle candidature n'a pas été évoquée, rapporte CNN.

Les prochaines apparitions publiques de Joe Biden pourraient être décisives. Le dirigeant doit accorder une interview à ABC News, vendredi, et participer à une conférence de presse au cours de la semaine du 8 juillet à la Maison Blanche. Une manière de rassurer sur ses capacités, à quatre mois du scrutin ?