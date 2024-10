Présidentielle américaine : ces Républicains qui lâchent Donald Trump

Le Michigan est l’un des sept États-clés de la présidentielle américaine cette année. Certains électeurs républicains lâchent Donald Trump.

Le message est sans équivoque : dans l’ouest du Michigan (États-Unis), on aime Trump, Dieu et les armes, les valeurs sacrées des républicains trumpistes. Il y a pourtant des irréductibles. C’est le cas de Tom, un républicain de toujours mais hostile à Trump. Il a 53 ans et est greffier. "Le gros problème pour moi, c’est quand il dit qu’il laissera les Russes faire", explique-t-il. Avec ses deux enfants, il affirme ses convictions. Dans son combat contre Trump, Tom n’est pas seul. La télévision locale a même fait un reportage où s’affichent les visages de Tom et d’autres républicains contre Trump.

Des soutiens de Kamala Harris parmi les figures du parti républicain

Il y a quelques jours, des figures du parti républicain ont même appelé à voter pour Kamala Harris. Ces soutiens de poids rassurent Tom, il ne se voit pas comme un traître. La semaine prochaine, il ira voter pour Kamala Harris, une candidate plus conforme à ses convictions.