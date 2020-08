Présidentielle américaine : à Washington, les "watch parties" pour suivre la convention démocrate sont loin de l'effervescence habituelle

Habituellement, dans ce bar de Washington DC, les écrans de télévision diffusent du baseball ou du football. Mais ce mardi 18 août, le patron a organisé une "watch party", pour que les démocrates du quartier de Shaw puissent se réunir et assister ensemble à la deuxième soirée de la convention virtuelle du parti démocrate.

Coronavirus oblige, la convention a pris la forme d'un programme télévisé d'un peu plus de deux heures. On est très loin de l’enthousiasme que ces rendez-vous provoquent tous les quatre ans aux Etats-Unis, à chaque élection présidentielle. Même quand l’ancien président Bill Clinton attaque Donald Trump, qu’il accuse d’avoir "installé le chaos à la Maison blanche". Ni même quand la représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, la star montante du parti démocrate, prend la parole pour un discours très calibré d’à peu près une minute et demi.

"In fidelity and gratitude to a mass peoples' movement working to establish 21st century social, economic, and human rights – including guaranteed health care, higher education, living wages, and labor rights for all people in the United States."

– @AOC#DemConvention pic.twitter.com/KbFL5xl0Uw