Présidentielle américaine : à la rencontre de l’Amérique qui peine à se soigner

Direction le Texas et l’Alabama, aux États-Unis, où se rendre chez le médecin ou à l'hôpital devient impossible pour un certain nombre d’Américains.

Aux États-Unis, une visite chez le médecin peut coûter l’équivalent de quatre pleins d'essence. Victime d’un malaise cardiaque, Ronald, 41 ans, a passé quatre jours à l’hôpital, sans être assuré. Il a ensuite reçu plusieurs factures pour un total de plus de 36 000 dollars de frais médicaux. Il a lancé une cagnotte en ligne et espère négocier un tarif à la baisse, une opération possible aux États-Unis. Comme lui, près d’un Américain sur deux déclare avoir des dettes médicales.

Dans l’Alabama, l’un des États les plus pauvres, se soigner est devenu un luxe que beaucoup d’habitants ne peuvent se permettre. "Les gens pauvres, comme moi, repoussent leur visite chez le docteur le plus longtemps possible", confie une femme.

Des hôpitaux criblés de dettes

Et quand les patients ne se soignent plus, le système de santé vacille. À Thomasville, une zone rurale, un hôpital flambant neuf vient de fermer. Le maire, Sheldon Day, s’est battu durant des années pour faire ouvrir l’établissement privé, qui était l’un des mieux équipés de la région. Les rentrées d’argent n’étaient plus suffisantes, de nombreux patients ne pouvant pas payer. "Ici, 83% des hôpitaux en zone rurale sont dans le rouge", dit-il.

Certains cherchent donc à repenser le modèle. À Tuscaloosa (Alabama, États-Unis), une entreprise qui produit de l’aluminium a créé sa propre clinique, où les employés comme leur famille peuvent se soigner gratuitement. De plus en plus d’entreprises choisissent ce modèle indépendant.

