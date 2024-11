Présidentielle américaine : à chacun sa méthode pour prédire le nouveau président

À l'approche des élections présidentielles américaines, chacun essaie de prédire l’issue du scrutin. Parmi les méthodes employées, certaines sont très surprenantes.

Pour connaître le vainqueur des prochaines élections, chacun y va de sa méthode. Dans une boulangerie à Detroit, deux cookies sont proposés : un bleu pour Kamala Harris et un rouge pour Donald Trump. À chaque élection, c’est ce qu’on fait pour prédire le président, on ne s’est jamais trompé à part en 2020. Pour l’instant, Donald Trump est en tête avec 345 cookies contre 202 pour Kamala Harris. D’autres font confiance à des singes pour prédire le nouveau président. Une étude très sérieuse montre que plus ils fixent un visage, plus celui-ci aura des chances de perdre.

Alan Lichtman, le Nostradamus des élections américaines

Certains plateaux de télévision, eux, font davantage confiance aux historiens. Notamment celui qui est présenté comme le Nostradamus des élections américaines pour avoir prédit avec justesse neuf des dix derniers présidents : Alan Lichtman. Après l’analyse de 13 facteurs qu’il appelle les clés de la Maison Blanche, l’historien annonce une victoire historique de Kamala Harris.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.