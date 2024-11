Présidentielle américaine 2024 : retour sur une campagne riche en rebondissements

Retrait de Joe Biden, tentative d'assassinat contre Donald Trump... La course à la Maison-Blanche 2024 est sur le point de s'achever et rivalise d'imprévus historiques. Retour sur les épisodes d'une campagne menée tambour battant, la veille du scrutin.

Leurs visages finiront peut-être un jour au générique d'une série à grand spectacle : Donald Trump visé par une tentative d'assassinat, Kamala Harris, une vice-présidente et première femme noire à se présenter, Joe Biden, un président affaibli qui se retire de la course. La campagne présidentielle américaine 2024 a livré le plus incroyable et le plus indécis des scénarios, attisé par le poison de la violence en politique et la fébrilité d'une démocratie en crise.

Une campagne imprévisible

Le premier épisode de cette campagne s'est écrit le 31 mai à New York, avec la condamnation historique de Donald Trump pour fraude. Dans un second temps, en juin, le premier débat entre Joe Biden et son adversaire républicain tournait au cauchemar. En juillet, une attaque blessant Donald Trump en plein meeting en Pennsylvanie marquait le monde. La photo de la balle effleurant son visage fera le tour du globe. L'Amérique ouvrira mardi 5 novembre un nouveau chapitre de son histoire politique, toujours plus brutale et tumultueuse.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus