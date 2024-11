Présidentielle américaine 2024 : les raisons de la victoire de Donald Trump Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min Présidentielle américaine 2024 : les raisons de la victoire de Donald Trump L’élection présidentielle américaine se préparait à un résultat serré et tardif entre Donald Trump et Kamala Harris, finalement le candidat républicain l’a rapidement emporté. En répondant dans son discours aux attentes économiques et en matière de politique migratoire, il est devenu le 47e président des Etats-Unis. (france 2) Article rédigé par France 2 - S. Perez, R. Durosell, J. Cohen Olivieri France Télévisions JT de 20h France 2

L’élection présidentielle américaine se préparait à un résultat serré et tardif entre Donald Trump et Kamala Harris, finalement le candidat républicain l’a rapidement emporté. En répondant dans son discours aux attentes économiques et en matière de politique migratoire, il est devenu le 47e président des Etats-Unis.

En Pennsylvanie, un des Etats clés du scrutin, le choix a été d’opter majoritairement pour Donald Trump, quatre ans après avoir voté pour le candidat démocrate Joe Biden. Avec plus de 150.000 voix d’écart entre le vainqueur républicain et Kamala Harris, Donald Trump a été une évidence pour bon nombre d’habitants de Pennsylvanie. Comme pour Kim, qui a voulu voir "un homme, un vrai" à la Maison Blanche pour "redresser le pays". "Le candidat des classes populaires" Mis à part la vision d’une Amérique virile, Donald Trump a également convaincu les électeurs favorables à une politique migratoire plus dure, d’un pays qui accueille "de façon légale et en fonction des besoins". Autre poids qui a fait pencher dans la balance républicaine : le redressement économique annoncé par Donald Trump, après avoir marqué dans les esprits des Américains durant toute sa campagne électorale l’inflation et le sentiment de pertes de pouvoir d’achat subis sous le mandat de Joe Biden. Un argumentaire qui a fait de Donald Trump le candidat des classes populaires. Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus