Présidentielle américaine 2024 : les démocrates se tournent vers les armes à feu

Les électeurs démocrates sont de plus en plus attirés par les armes à feu. Le sujet, qui n'est plus aussi clivant, n'a pas été au cœur de la campagne présidentielle aux États-Unis.

Dans une petite ville de Caroline du Nord (États-Unis), une forêt abrite un stand de tir. Mais celui-ci rassemble des démocrates qui sont fiers de porter une arme. "On veut vraiment protéger le droit à porter une arme et limiter les effets négatifs de ces armes", explique David Yamane, professeur à l'université, électeur démocrate. Après des décennies à lutter contre la propagation des armes, les démocrates sont désormais de plus en plus nombreux à s'armer. Kamala Harris possède un pistolet L'association "Les libéraux avec les armes" regroupe des milliers d'adhérents. Kamala Harris, candidate démocrate, a elle-même avoué qu'elle possède un pistolet. Une façon pour elle de faire taire les républicains qui affirmaient que voter Kamala Harris signerait la fin du second amendement. Le sujet des armes n'a pas été au cœur de la campagne présidentielle, car il n'est plus aussi clivant. Dans son programme, Kamala Harris ne propose aucune interdiction d'arme. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.