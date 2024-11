Présidentielle américaine 2024 : les conséquences mondiales d'une élection

La continuité avec Kamala Harris, un virage brutal avec Donald Trump. C’est une partie de l’avenir du monde qui se joue actuellement aux Etats-Unis.

Donald Trump ou Kamala Harris ? Le monde connaîtra bientôt celui ou celle qui dirigera la superpuissance américaine. Un résultat qui aura des conséquences dans le monde entier, notamment en Europe où le Vieux Continent n’est plus le partenaire privilégié des Etats-Unis. Les deux candidats sont protectionnistes et, si leurs méthodes sont opposées, c’est un constat qu’ils partagent.





Quel avenir pour l’Ukraine ?



C’est sans doute le dossier où les différences sont les plus criantes entre un Donald Trump qui n’a jamais caché ses sympathies pour Vladimir Poutine et qui menace de ne plus soutenir l’Ukraine. Au contraire, Kamala Harris s’est engagée à poursuivre l’aide militaire fournie à l’Ukraine. En ce qui concerne le conflit au Proche-Orient, les deux candidats à la Maison Blanche affichent leur soutien à Israël mais à La tribune, Kamala Harris n’oublie pas le sort des Palestiniens : "je ferais tout mon possible pour terminer cette guerre à Gaza" scandait-elle durant sa campagne.

