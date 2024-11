Présidentielle américaine 2024 : le vote étudiant, capital pour le scrutin

C. Guttin, T. Donzel

Dans cette élection très serrée, le vote des jeunes est particulièrement décisif pour les démocrates. En 2020, les 18-29 ans s'étaient mobilisés plus que jamais. En 2024, quels sujets vont les faire pencher pour Kamala Harris ou pour Donald Trump ?

Samedi 2 novembre, le 13 Heures a posé ses caméras à l'université de Georgetown (États-Unis) pour comprendre quelles sont les thématiques les plus importantes pour les jeunes. "Pour moi, la question des armes à feu est primordiale. (…) Il devrait y avoir une législation plus ferme", estime une étudiante. "J'aime beaucoup le fait que Kamala Harris mette l'accent sur les aides pour les jeunes parents et pour les familles des classes moyennes", abonde une autre.

"Un programme clair sur le changement climatique"

La question du changement climatique est aussi prioritaire. Une étudiante attend "un programme clair sur le changement climatique avec des objectifs atteignables et qu'il soit prêt à travailler avec d'autres pays". Pour un étudiant, "il faut quelqu'un avec qui on doit pouvoir avoir une conversation et négocier". Le vote des 18-30 ans est déterminant, notamment dans les États où le résultat se joue à quelques voix près.

