Présidentielle américaine 2024 : la Pennsylvanie, un swing-state fracturé

À J-6 de l'élection présidentielle américaine, le 20 Heures vous emmène dans l'État clé, celui que Kamala Harris et Donald Trump ont le plus parcouru : la Pennsylvanie.

En Pennsylvanie, deux Amériques parfois séparées de quelques dizaines de kilomètres peinent de plus en plus à se comprendre. Dans le comté de Jefferson, une maison à l'effigie de Donald Trump ne passe pas inaperçue. Leslie Rossi, agent immobilier et responsable locale du parti républicain, est à l'origine de ce projet. Pour elle, Donald Trump est une évidence. Il y a quatre ans, il l'avait emporté avec près de 80 % des voix. Le bus Trump a décidé de s'arrêter dans les environs. Un appât qui permet à Luke Doolittle, natif de la région, de mobiliser les troupes.

Une victoire à quelques milliers de voix près

À Philadelphie, sixième ville des États-Unis, 80 % des habitants ont voté Biden il y a quatre ans. La communauté noire y est majoritaire. Leonora et Charles Phillips, qui vont voter Harris, s'inquiètent d'un possible retour de Trump au pouvoir. Il y a quelques mois à peine, Kamala Harris est passée dans un fast-food d'un quartier populaire miné par la précarité et la violence.

Dans ce swing state, il va falloir séduire les swing counties pour faire pencher la balance. Dans celui de Northampton, les deux partis tentent de convaincre les indécis. Al Smith, militant républicain de longue date, sait que l'élection se jouera peut-être à quelques voix près. Côté démocrate, Zarah Quinn arpente un quartier où de nombreux indécis ont été signalés. Il y a quatre ans, quelques milliers de voix ici avaient séparé les deux candidats.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus