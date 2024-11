Présidentielle américaine 2024 : l'élection "va se jouer à quelques milliers de voix" selon l'historien André Kaspi

André Kaspi, historien spécialiste des États-Unis, était l'invité du 11h/13h du vendredi 1er novembre.

À quatre jours de l'élection présidentielle américaine, le vote des femmes peut-il encore faire la différence ? Selon l'historien André Kaspi, "elles votent en fonction de la situation économique, sociale, avec peut-être chez certaines d'entre elles le souci de rétablir l'avortement dans les États qui l'ont interdit". Il estime que l'élection "va se jouer à quelques milliers de voix".

"Des millions d'Américains ont déjà voté"

Par ailleurs, André Kaspi explique que "des millions d'Américains ont déjà voté parce que dans beaucoup d'États, on peut voter à l'avance" et que "entre 60 et 65% des électeurs possibles votent". Le taux d'abstention sera probablement "élevé", bien que l'historien souligne qu'"il ne faut pas comparer le taux d'abstention aux États-Unis et en France". Pour André Kaspi, il n'est d'ailleurs "pas du tout certain que l'on sache qui sera le prochain président" le 5 novembre, en raison des recomptages de voix et d'autres élections qui ont lieu en même temps dans le pays.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus