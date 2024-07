Présidentielle américaine 2024 : Joe Biden appelle les démocrates à soutenir Kamala Harris

Le président américain Joe Biden a exhorté lundi 22 juillet les démocrates à soutenir sa vice-présidente, Kamala Harris. "C'est la meilleure", a-t-il dit, la voix encore enrouée par le Covid, lors d'un appel diffusé en direct juste avant le premier événement de campagne de Kamala Harris depuis l'annonce de son renoncement.

Le démocrate de 81 ans a aussi affirmé que son retrait de la compétition était la "bonne" décision. "Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président", avait-il écrit dimanche, après des semaines de doutes sur son acuité mentale.

Il s'est toutefois engagé à "continuer à travailler pour mettre fin à la guerre à Gaza", même s'il a renoncé à se représenter à un second mandat. "Je travaillerai en très étroite collaboration avec les Israéliens et les Palestiniens pour essayer de trouver une façon de mettre fin à la guerre à Gaza", a-t-il assuré.