Présidentielle américaine 2024 : IVG, Congrès, voirie... Ces scrutins sur lesquels les Américains doivent aussi se prononcer ce 5 novembre

Des scrutins parallèles à l'élection présidentielle américaine ont lieu ce mardi 5 novembre. Certains Américains doivent trancher sur l'allongement du délai légal pour l'IVG, d'autres se prononcent sur la propreté des rues. Le tout sur le même bulletin de vote.

En plus du choix de leur futur chef d'État, les Américains doivent voter pour d'autres sujets ce mardi 5 novembre. Dans le Maine, c'est le changement ou non du drapeau local qui fait débat. Cette question est inscrite sur le bulletin de vote des électeurs du Maine. Des centaines de votes différents sont organisés à travers le pays.

Le renouvellement de la Chambre des représentants

En Floride, par exemple, c'est le droit à l'avortement qui est questionné : les électeurs doivent choisir d'allonger ou non le délai légal pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse de six à vingt-quatre semaines. À New York, c'est la question de la propreté des rues qui est à l'ordre du jour. "J'aime le fait qu'on vote pour plusieurs choses au même endroit, c'est comme faire ses courses", commente une électrice. Parmi ces enjeux, l'un d'eux est crucial : celui du renouvellement de la Chambre des représentants et d'un tiers du Sénat.

