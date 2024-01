Présidentielle américaine 2024 : Chris Christie, candidat anti-Trump, se retire des primaires du Parti républicain

Ils ne sont plus que six sur la ligne de départ. Chris Christie a retiré sa candidature aux primaires du Parti républicain, mercredi 10 janvier. "Je suspends ma campagne pour la présidence des Etats-Unis", a-t-il déclaré à ses soutiens depuis Windham, dans l'Etat du New Hampshire. Son annonce intervient à quelques jours des caucus de l'Iowa, qui lanceront la course à l'investiture des conservateurs en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre.

Ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie fut un des soutiens de Donald Trump lors des élections de 2016. Mais le républicain de 61 ans est devenu l'un de ses détracteurs, après le refus du milliardaire de reconnaître la victoire de Joe Biden à la dernière présidentielle.

Chris Christie était si bas dans les sondages qu'il ne remplissait pas les critères fixés par son parti pour participer, mercredi, au dernier débat avant les caucus de l'Iowa. "Il est certain ce soir qu'il n'y a pas de voie pour que je remporte la nomination" des conservateurs pour la Maison Blanche, a-t-il reconnu.

Donald Trump a encore une fois choisi de snober le débat, estimant avoir une trop grande avance et rien à gagner à échanger avec Ron DeSantis et Nikki Haley. Le gouverneur de Floride et l'ex-ambassadrice américaine à l'ONU sont pour l'instant deuxième et troisième des intentions de vote, selon l'agrégateur de sondages du site FiveThirtyEight.