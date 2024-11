Présidentielle américaine 2024 : Chambre des représentants, Sénat, gouverneurs, référendums... Ces autres scrutins à enjeux organisés le 5 novembre

Les électeurs américains sont appelés à se prononcer mardi dans de nombreux votes, en parallèle du choix entre Kamala Harris et Donald Trump. Le renouvellement d'une grande partie du Congrès sera notamment scruté pour savoir qui des démocrates ou des républicains sera majoritaire dans les deux chambres.

Une élection qui en cache bien d'autres. Les électeurs américains sont appelés aux urnes, mardi 5 novembre, pour élire celui ou celle qui succédera à Joe Biden à la Maison Blanche. Mais en parallèle du scrutin opposant la vice-présidente démocrate Kamala Harris à l'ex-président républicain Donald Trump, de nombreux autres votes se jouent ce jour-là. Elections parlementaires, désignation de nouveaux gouverneurs, référendums sur des questions clés telles que le droit à l'avortement... Franceinfo détaille les autres scrutins qui se déroulent mardi aux Etats-Unis et dont les résultats s'annoncent, pour certains, déterminants pour la future administration au pouvoir.

Le renouvellement complet de la Chambre des représentants

De nouvelles élections législatives sont organisées, deux ans après les élections de mi-mandat (ou "midterms"). Tous les deux ans, les 435 sièges de la Chambre des représentants – l'équivalent américain de l'Assemblée nationale française – sont soumis à une nouvelle élection. Le scrutin de mardi est particulièrement décisif, car il pourrait définir une nouvelle majorité au sein de l'hémicycle, et jouer ainsi sur les décisions de la nouvelle administration. À l'heure actuelle, les républicains disposent d'une courte majorité, avec 220 élus contre 212 pour les démocrates (trois sièges sont vacants après des décès et une démission).

Sur ces 435 votes, près de 10% (43 sièges dans les circonscriptions les plus disputées) sont considérés comme déterminants pour connaître la future couleur politique de la Chambre des représentants, selon le site Cook Political Report. Une grosse vingtaine sont particulièrement incertains et les deux partis seront à nouveau au coude-à-coude pour obtenir la majorité (218 sièges).

Selon USA Today, les résultats dans plusieurs circonscriptions de Californie et dans l'Etat de New York seront notamment scrutés. En Californie par exemple, quatre élus républicains vont devoir défendre leur siège dans des territoires qui ont voté en faveur du démocrate Joe Biden lors de la présidentielle 2020. Plusieurs scrutins s'annoncent également très indécis dans le Michigan, l'Ohio ou en Pennsylvanie.

Un tiers des sièges remis en jeu au Sénat

À la chambre haute du Congrès américain, les sénateurs sont élus pour des mandats de six ans. Et tous les deux ans, un tiers des sièges est renouvelé à l'occasion de la présidentielle ou des élections de mi-mandat. Sur les 100 sièges que compte le Sénat, 34 sont ainsi en jeu le 5 novembre, et sept d'entre eux, particulièrement disputés, devraient définir la prochaine majorité dans cette chambre, selon le New York Times. Depuis début 2023, les 49 sénateurs démocrates et leurs deux alliés indépendants ont une majorité très mince dans l'hémicycle, face aux 49 républicains.

Le camp démocrate va devoir l'emporter dans les sept circonscriptions les plus disputées pour avoir autant d'élus que le parti républicain au Sénat, souligne le New York Times. Le futur vice-président, qui aux Etats-Unis assure aussi la présidence du Sénat, déterminera la majorité au sein de l'hémicycle. Les républicains pourraient donc, selon les résultats de la présidentielle et des sept circonscriptions les plus disputées, arracher la majorité à la chambre haute du Congrès. L'enjeu est de taille, car les sénateurs ont de nombreux pouvoirs – notamment celui de valider des traités.

Dans le Michigan, l'un des scrutins clés oppose le républicain Mike Rogers à la démocrate Elissa Slotkin et, dans l'Ohio, le sénateur démocrate Sherrod Brown fait face au conservateur Bernie Moreno. Autres votes à surveiller : la bataille entre le progressiste Ruben Gallego et la trumpiste Kari Lake dans l'Arizona, ou encore la confrontation entre le sénateur Ted Cruz et Colin Allred au Texas.

Des gouverneurs à élire dans onze Etats

Dans onze Etats américains, les électeurs sont appelés à nommer un nouveau gouverneur, comme le détaille le site spécialisé 270 to Win. Les Etats en question sont l'Utah, le Montana, le Dakota du Nord, le Missouri, l'Indiana, la Virginie occidentale, la Caroline du Nord, le Delaware, le Vermont, le New Hampshire et l'Etat de Washington. Les territoires de Porto Rico et des Samoa américaines sont aussi concernés, rappelle l'association nationale des gouverneurs.

Les élections de gouverneurs dans le New Hampshire, en Caroline du Nord et dans l'Etat de Washington s'annoncent particulièrement serrées, relève USA Today. En Caroline du Nord, après deux mandats du démocrate Roy Cooper, le candidat progressiste Josh Stein affronte Mark Robinson, soutenu par Donald Trump. Dans l'Etat de Washington, le gouverneur démocrate Jay Inslee prend sa retraite et le candidat républicain, Dave Reichert, espère l'emporter face à Bob Ferguson.

Des référendums décisifs, notamment sur le droit à l'IVG

Les Américains sont également invités à se prononcer sur de nombreux sujets lors de référendums dans plusieurs Etats, notamment sur la question du droit et de l'accès à l'avortement. Le sujet est l'une des thématiques phares de la campagne de Kamala Harris, deux ans après la révocation de l'arrêt Roe versus Wade et du droit constitutionnel à l'avortement. Les électeurs voteront sur le sujet dans pas moins de dix Etats, notamment l'Arizona, le Colorado, la Floride, le Nevada ou le Missouri.

Comme le souligne le magazine Time, bon nombre de ces référendums sont des initiatives citoyennes, à l'image de la "Proposition 139" dans l'Arizona. Elle vise à établir "un droit fondamental à l'avortement en vertu de la Constitution" de l'Etat, et à permettre aux femmes d'avoir recours à l'IVG jusqu'à environ 24 semaines de grossesse. Dans cet Etat clé, l'avortement est autorisé jusqu'à 15 semaines, avec des exceptions en cas d'urgence médicale. Dans le Nebraska, deux propositions sur le droit à l'IVG s'affrontent : l'une d'elles vise à inscrire le droit à l'avortement jusqu'à la viabilité du fœtus dans la Constitution de l'Etat (des exceptions sont ensuite prévues en cas de risque pour la santé des personnes enceintes). La deuxième cherche au contraire à interdire toute IVG après la fin du premier trimestre, sauf quelques exceptions, précise Time.

Au total, 147 mesures feront l'objet d'un référendum dans 41 Etats le 5 novembre, selon le décompte du site spécialisé Ballotpedia. La Californie devra notamment se décider sur dix propositions, du salaire minimum aux réponses aux catastrophes climatiques, détaille le Los Angeles Times. Parmi elles, le durcissement de peines concernant la possession de drogues, dont le fentanyl, qui fait des ravages dans la population américaine.

Des élections législatives locales

En parallèle, des scrutins législatifs sont également organisés dans 44 Etats américains, afin de nommer des représentants et sénateurs dans les parlements territoriaux en question, rappelle la conférence nationale des législatures d'Etat. Au total, 5 808 sièges feront l'objet d'élections en novembre, soit 78% des 7 386 sièges législatifs aux Etats-Unis.

A cela s'ajoutent d'autres élections telles que celle des maires et de leur conseil municipal. Les électeurs de Phoenix (Arizona), de San Francisco (Californie) ou encore d'Austin (Texas) devront se prononcer le 5 novembre, illustre Ballotpedia. Cette année, dix sièges de procureur général et sept postes de secrétaire d'Etat sont aussi soumis à des élections, précise le centre de politique de l'université de Virginie.