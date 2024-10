Présidentielle américaine 2024 : "C'est probablement l'élection la plus violemment clivée", estime la journaliste Anne Sinclair

La journaliste Anne Sinclair est l'invitée actu d'Autrement dit, mardi 29 octobre. Elle revient sur l'élection présidentielle américaine, qui aura lieu le 5 novembre.

Kamala Harris et Donald Trump poursuivent leur campagne en vue de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre. En quoi cette campagne est-elle très différente de ce qu'on a connu depuis longtemps aux États-Unis ? "Elle est très différente parce que c'est probablement l'élection la plus violemment clivée", estime la journaliste Anne Sinclair dans Autrement dit, mardi 29 octobre.

"On n'a jamais vu un candidat menacer ses adversaires"

Évoquant Donald Trump, Anne Sinclair indique : "On n'a jamais vu un candidat menacer ses adversaires." "Jamais un candidat n'aurait osé ne pas prendre l'engagement de reconnaître sa défaite", poursuit la journaliste. Revenant sur le dépouillement du scrutin, Anne Sinclair explique : "Les comtés ruraux vont être dépouillés d'abord, et on sait que les villes sont plus démocrates et que les comtés ruraux sont plus républicains. Donc de toute façon, Donald Trump va dire 'J'ai gagné' à 10 heures du soir."

