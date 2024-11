Vidéo Nomination d'Elon Musk : "Assez vite, ça peut clasher" avec Donald Trump, estime le directeur d'études chez Ipsos

Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos, estime qu'au sein du gouvernement, le climat pourrait se tendre entre Elon Musk et Donald Trump, à cause de leurs différences idéologiques.

"Quand il s'agira de virer des centaines de milliers de fonctionnaires", "assez vite, ça peut clasher entre" Elon Musk et Donald Trump, estime Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos et auteur de Les États-Unis au bord de la guerre civile (éd. de l'Aube), dans le Talk de franceinfo, mercredi 13 novembre.

La veille, le 47e président des États-Unis a annoncé la nomination du patron de Tesla, SpaceX et du réseau social X à la tête d'un ministère de l'"efficacité gouvernementale". Elon Musk aura pour mission de "démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les réglementations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales".

Pour Mathieu Gallard, "il y a une logique" à nommer Elon Musk à ce poste, car "il est effectivement sur une ligne libertarienne". Mais selon le sondeur, Donald Trump "n’a jamais spécifiquement pourfendu la taille de l’État fédéral, il n’a jamais considéré réduire l’Etat", estime Mathieu Gallard.

Désaccord sur l'ampleur des suppressions de postes

Donald Trump et Elon Musk "ont des traits de personnalités assez communs, explique Mathieu Gallard, "et on imagine que, au pouvoir, ça peut facilement ne pas très bien fonctionner". Le directeur d'études chez Ipsos prédit également des désaccords entre les deux hommes si Elon Musk prévoit de supprimer de nombreux postes et "non pas quelques directeurs d’administrations fédérales", notamment face aux conséquences locales.

Mathieu Gallard prend pour exemple les "États dans lesquels le système d'éducation est dans un état catastrophique".

"On peut dire 'on va virer des fonctionnaires', ça ne mange pas de pain. Mais dès qu'on rentre dans le concret, on se rend compte qu'on ne peut plus en virer parce que ça a des conséquences." Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos à franceinfo

