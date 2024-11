Los Angeles : des escrocs à l'assurance déguisés en ours

Une bande d'escrocs a mis en scène une fausse attaque d’ours dans un véhicule de location, en espérant recevoir des dédommagements de la part des assurances. Une tentative de fraude qui n’est pas passée pour les enquêteurs.

Un ours qui ouvre la porte d’une Rolls-Royce et la ravage à coups de griffes. Vraie histoire ou arnaque montée de toutes pièces ? La scène est filmée de loin et on pourrait presque se laisser convaincre. Mais les enquêteurs ont été étonnés de découvrir des marques jugées trop symétriques pour être vraies.

Un costume grossier et des fausses griffes

La perquisition chez les suspects a permis de trouver un costume d’ours et des fausses griffes. La bande d'escrocs espérait toucher plus de cent mille euros de dédommagements pour avoir dégradé les trois véhicules. Mais c'était sans compter sur la vigilance des experts en assurance. Les quatre suspects ont finalement été arrêtés par les forces de l'ordre de l'État de Californie.

