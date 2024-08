Les Etats-Unis accusent l'Iran d'avoir orchestré des tentatives de piratage informatique contre les campagnes de Kamala Harris et de Donald Trump

"Nous avons constaté des activités plus agressives de l'Iran durant ce cycle électoral". Dans un communiqué commun, la police fédérale, le bureau de la directrice du renseignement national et l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures américains accusent l'Iran d'avoir orchestré plusieurs tentatives de piratage informatique. Ces opérations ont été menées contre les campagnes présidentielles de Donald Trump et Kamala Harris, toujours selon les trois instances.

Leur communiqué y intègre les "activités rapportées récemment visant à compromettre la campagne de l'ex-président Donald Trump". L'équipe de campagne du candidat républicain avait rapporté, dix jours plus tôt, avoir subi un piratage et avait accusé des "sources étrangères" d'avoir fait filtrer des communications internes ainsi que des informations sur le colistier de Donald Trump, J.D. Vance. Quelques jours plus tard, l'entourage de Kamala Harris avait également déclaré avoir été la cible de pirates informatiques étrangers.

Des employés de Google avaient ensuite confirmé l'affiliation à l'Iran d'un groupe de pirates informatiques ciblant les deux candidats. Microsoft avait aussi publié un rapport où l'entreprise faisait état de faux sites d'information, de cyberattaques et de pirates attribués à l'Iran. Dans leur communiqué, les autorités américaines affirment que "l'Iran cherche à semer la discorde et à saper la confiance" des citoyens américains envers les "institutions démocratiques".