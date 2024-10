Reportage "Il fait un doigt d’honneur aux libéraux" : dans une "incroyable" ambiance, Donald Trump tacle à tout va lors d'un meeting au Madison Square Garden de New York

Des centaines de casquettes rouges "Make America great again" sous le grand ciel bleu new-yorkais. L'image est rare, dans une ville qui a voté à 75% contre Donald Trump en 2020... Aux Etats-Unis, J-8 avant la présidentielle du 5 novembre, les candidats continuent de sillonner les sept Etats-clés du scrutin.

Pourtant, ce n'est pas le cas de New York - l’Etat comme la métropole du même nom - promis aux démocrates. Mais cela n'a pas empêché Donald Trump, natif du Queens, et figure de cette ville où il n’est plus vraiment le bienvenu, de tenir un meeting, dimanche 27 octobre, dans la salle mythique du Madison Square Garden, à Manhattan.

Peter, un démocrate, observe la file d’attente s'étirer autour du bâtiment : "Je suis en train de hurler des slogans anti-Trump idiots à ses supporteurs que je croise. C'est un escroc, un salaud… Avoir été président ne fait pas de vous une bonne personne", tacle-t-il.

"Trump montre à quel point il est énormément soutenu"

À New York, les Républicains sont en terrain hostile. Ils ont pourtant rempli cette enceinte de près de 20 000 places. "Donald Trump est chez lui", affiche l'écran géant du Madison. L'affront est assumé, plaisante Fred, dans son survêtement imprimé avec le visage de son champion : "Il fait un doigt d’honneur aux libéraux de New York. Ils ont essayé de le mettre en prison. Ils inventent des affaires qu’ils n’avaient jamais inventées pour personne. Trump montre à quel point il est énormément soutenu. C'est trop gros pour qu’ils puissent truquer l’élection, comme en 2020."

Une foule chauffée à blanc par une interminable liste de soutiens : JD Vance, Hulk Hogan, Elon Musk et jusqu’à une rarissime apparition de la femme du milliardaire, Melania. Quatre heures de discours avant l’arrivée du candidat... où il s'est présenté en sauveur des Etats-Unis "détruits" par Kamala Harris.

Polémique sur Porto Rico

Son meeting a été marqué par des insultes à l'égard des Portoricains qui ont provoqué une polémique. Parmi les chauffeurs de salle, entre Elon Musk, Robert Francis Kennedy Jr, le catcheur Hulk Hogan, ou l'ancien animateur ultraconservateur de Fox News Tucker Carlson, un humoriste, Tony Hinchcliffe, s'est distingué en comparant l'île de Porto Rico, un territoire appartenant aux Etats-Unis, à "une île flottante d'ordures au milieu de l'océan". La séquence a rapidement été dénoncée sur les réseaux sociaux, notamment par l'équipe de campagne de Kamala Harris, qui venait de se rendre dimanche dans un restaurant portoricain de Philadelphie, où cette communauté est implantée. Et plusieurs stars nées sur l'île, comme le prince du reggaeton Bad Bunny, et Ricky Martin, ont montré leur soutien à Kamala Harris en relayant des vidéos de la démocrate sur Instagram.

Dans les tribunes, Mary Jo Guinchard, candidate républicaine au Congrès pour le New Jersey voisin, est fascinée par l’ambiance : "Madison Square Garden est incroyable !" Les démocrates new-yorkais, eux, sont, à l’entendre, à côté de la plaque : "Ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Il s’agit de liberté ! Où étiez-vous il y a quatre ans ? Les choses allaient mieux, elles allaient bien mieux. Le 5 novembre il va gagner et moi aussi. Et on s’occupera de ce pays, on le remettra sur les rails". Quant à Donald Trump, le discours était sans surprise. Mais le pari, lui, est réussi : investir l’une des villes les plus bleues du pays, à presque une semaine de l'élection.