VIDEO. Quand Aretha Franklin chantait pour l'investiture de Barack Obama en 2009

Ce jour-là, "la reine de la soul" fut impériale. Le 20 janvier 2009, Aretha Franklin monte à la tribune dressée devant le Capitole, à Washington. Et devant les près de deux millions de personnes venues assister à cet événement historique, la diva chante pour l'investiture de Barack Obama, premier président noir des Etats-Unis.

Figure emblématique de la communauté noire

Pour cette cérémonie chargée d'émotions, la star de 66 ans entonne, non pas l'un de ses tubes, mais un chant patriotique, My country Tis of Thee, également intitulé America. A l'instar de ce moment, la carrière de la chanteuse a embrassé l'histoire de l'Amérique.

Sa chanson Respect a été dans les années 1960 l'un des hymnes des mouvements pour l'égalité des Noirs et des femmes. En 1968, celle qui fut une figure emblématique de la communauté noire a chanté à l'enterrement de Martin Luther King, ami personnel de son père dont la mort a bouleversé l'Amérique.