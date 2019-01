VIDEO. Il y a 10 ans, Barack Obama prononçait son discours d'investiture

La cérémonie d'investiture du 20 janvier 2009 marque le début du premier mandat de Barack Obama. Devant le Capitole de Washington D.C, le Président démocrate s'exprimait devant plusieurs centaines de milliers de personnes. Le thème choisi par le chef d'État était "A New Birth of Freedom" ("Une Nouvelle Naissance de la Liberté") faisant référence au discours de Gettysburg d'Abraham Lincoln.

Un hymne à la tolérance

"Nous sommes une nation de chrétiens et de musulmans, de juifs, d'indous et d'athées", clamait Barack Obama. Affirmant l'importance du patrimoine multiculturel américain, il avait également rappelé la multiplicité des religions et des origines laquelle est, selon lui, une force. En effet, il aspire à faire disparaître les "sentiments d'appartenance" au profit d’une "humanité commune". Il s'adresse particulièrement au monde musulman avec qui il s'engage à "trouver une nouvelle voie, fondée sur les intérêts réciproques et le respect mutuel."

Une main tendue hors des frontières

"Nous vous tendrons la main si vous êtes prêts à desserrer le poing", déclarait le Président en s'adressant aux dirigeants. Barack Obama tend également la main aux pays pauvres, déclarant qu'il est prêt à coopérer avec eux pour "nourrir les corps de ceux qui ont faim et nourrir les esprits affamés." Il n'omet pas non plus d'évoquer la question environnementale, précisant qu'il faut arrêter de "consommer les ressources du monde sans réfléchir." "Le monde a changé. Et nous devons changer avec lui."