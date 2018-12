VIDEO. Déguisé en Père Noël, Barack Obama rend une visite surprise à des enfants malades

Les enfants de l'hôpital Children's National de Washington se souviendront longtemps de cette fin d’année. Ils ont en effet reçu la visite surprise de Barack Obama déguisé en Père Noël ce mercredi 19 décembre. Bonnet sur la tête et hotte sur le dos, l'ancien président des États-Unis a parfaitement joué son rôle et a égayé la journée de dizaines d'enfants. Au programme : séances de selfies et distribution de cadeaux. Des cadeaux collectés par l'Obama Foundation.

"Je veux juste vous dire merci à tous. J'ai eu la chance de parler à des enfants merveilleux et à leurs familles", a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur le compte Twitter de l'hôpital.

Toujours aussi populaire, le 44ème Président des États-Unis vit toujours à Washington où sa femme et lui vont souvent à la rencontre d'enfants lors d'opérations de bienfaisance.