Gard : les Obama arrivent dans leur maison de vacances

Barack, Michelle et leurs deux filles Sasha et Malia sont arrivés en France pour leurs vacances. La famille a choisi une somptueuse demeure de Villeneuve-lès-Avignon (Gard). Tout a été fait pour que le séjour de l'ancien président se passe au mieux. Une quarantaine de gendarmes et de policiers sont mobilisés pour bloquer les routes qui mènent à leur lieu de villégiature. La famille a atterri vendredi 14 juin à Avignon (Vaucluse), et a été accueillie chaleureusement à sa descente d'avion par quelques inconditionnels.

"Un honneur" pour les habitants du village

Le village ne cache pas sa fierté de recevoir le 44e président des États-Unis "On se sent honoré d'avoir une personne aussi importante que Barack Obama qui vient visiter notre petit village, c'est un grand événement qui va peut-être amener beaucoup de monde". Sur le marché, chacun espère secrètement rencontrer l'illustre visiteur. Entre le Palais des papes, les petites églises et la campane provençale, personne ne sait ou se rendra Barack Obama et sa famille. Le secret est pour l'instant bien gardé.

