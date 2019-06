Gard : la famille Obama très attendue à Villeneuve-lès-Avignon

Une vue imprenable sur le Palais des papes d'Avignon (Vaucluse). C'est à Villeneuve-lès-Avignon, dans le Gard, que la famille Obama a décidé de passer une semaine de vacances. Le couple et ses deux filles poseront leurs valises dès vendredi 14 juin au soir. Dans cette commune de 12 000 habitants, on ne parle que de ça : "On espère le croiser!"

Des vacances privées sous la protection du "Secret Service"

Cette visite privée dans la région est une première pour l'ancien président des États-Unis, à qui l'on prête des ancêtres dans le sud de la France. La question que tout le monde se pose dans la commune : dans quelle maison va résider la famille Obama ? "Ils pourraient très bien louer une maison sur les hauts de Villeneuve. Il pourrait y avoir par exemple une piste d'atterrissage pour un hélicoptère, une piscine couverte à débordement", imagine l'agent immobilier Olivier Blaise. Ces vacances privées seront placées sous la protection du "Secret Service" qui gère la sécurité des chefs de l'État américains.

Le JT

Les autres sujets du JT