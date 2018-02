États-Unis : un discours de 8 heures pour les droits des jeunes sans-papiers

Elle a pris le micro pour le garder pendant plus de huit heures. Nancy Pelosi, 77 ans, est la chef de file des démocrates à la chambre des représentants américaine. "Je vais parler aussi longtemps que mon statut m'y autorise", avait-elle annoncé en exergue. Son combat : le sort de 800 000 jeunes sans papiers aux États-Unis que l'on appelle "dreamers", ou "rêveurs" en français.

Un programme supprimé par Donald Trump

En huit heures, Nancy Pelosi n'a pas bu un verre d'eau, elle a lu des dizaines de lettres de dreamers et même un long passage de la Bible. En 2012, Barack Obama avait mis en place un système pour protéger ces jeunes immigrés, ce programme a été supprimé par Donald Trump. C'est pour défendre les droits de ces "dreamers" que Nancy Pelosi a tenu le plus long discours entendu ici depuis plus d'un siècle. Pour l'instant, cela n'a pas servi à changer les choses.