Etats-Unis : Los Angeles inaugure son boulevard du président Barack Obama

Elle ne s'appelle plus Rodeo Road. La ville de Los Angeles (Californie) a renommé une artère de plus de six kilomètres "boulevard du président Barack Obama", samedi 4 mai. C'est à l'angle de cette route et du boulevard Martin Luther King Jr. que Barack Obama avait tenu son tout premier meeting de campagne, le 20 février 2007, précise CNN (en anglais), dimanche.

"A tous les enfants qui emprunteront cette rue et verront le nom du premier président noir de notre pays, ce boulevard rappelera qu'aucun objectif n'est inaccessible et aucun rêve trop grand", a twitté le président du conseil municipal Herb Wesson. Rodeo Road traverse un quartier historiquement noir, où plusieurs boulevards portent déjà des noms présidentiels comme Washington ou Jefferson.

