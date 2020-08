États-Unis : la nouvelle vie de Barack Obama

Sa dernière apparition était pour Joe Biden, son ancien vice-président aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle américaine contre Donald Trump. Une discussion informelle en forme d'hommage. Mais, avant de replonger dans l'arène, Barack Obama a pris du bon temps. Après ses années à la tête des États-Unis, il a pris des vacances. En faisant par exemple du kitesurf juste après son départ de la Maison-Blanche, il a cultivé son image de président le plus cool d'Amérique.

Il travaille à son héritage politique

Ses filles ont quant à elles grandi. Il a accompagné la plus grande à Harvard pour ses premiers pas d'étudiante. Outre le repos, Barack Obama œuvre aussi à son héritage politique : il travaille sur les plans d'une bibliothèque à son nom, signe pour des documentaires avec Netflix et se rend avec sa fondation dans des écoles. Obama se positionne aujourd'hui en sage qui veut incarner la décence et le raisonnable pour aider son camp à gagner en novembre prochain .

