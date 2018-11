États-Unis : l'autobiographie de Michelle Obama promise à un énorme succès

Un livre confession lancé tambour battant, une autobiographie annoncée depuis des mois, dans laquelle l'ex first lady fait des confidences sur son couple, souvent présenté comme le couple parfait. Michelle Obama décoche également quelques flèches bien senties contre celui qui a succédé à son mari à la Maison-Blanche. Elle se dit ainsi surprise que tant de femmes américaines aient voté pour le misogyne Donald Trump.

Une icône pour des millions d'Américains

Elle n'a jamais oublié non plus cette polémique, quand le président américain a laissé entendre que Barack Obama était né au Kenya, et qu'il était musulman. Elle fait des révélations très personnelles. Une fausse couche, et pour la conception de Malia et Sasha, leurs deux filles, le recours à la procréation médicalement assistée. Ce livre et sa tournée de promotion devraient conforter le statut d'icône de Michelle Obama pour des millions d'Américains.

