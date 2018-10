Colis piégés envoyés à des figures anti-Trump : le FBI fouille un centre postal de Floride

Plusieurs des paquets explosifs envoyés cette semaine à des personnalités démocrates et anti-Trump ont été postés en Floride.

Des agents du FBI ont mené, jeudi 25 octobre, des fouilles dans un centre postal situé près de Miami, en Floride. Les enquêteurs cherchent à déterminer l'identité du ou des expéditeurs des dix colis piégés adressés cette semaine à des personnalités démocrates et des critiques de Donald Trump. De nombreux colis portaient comme adresse d'expédition le bureau de l'élue démocrate Debbie Wasserman Schultz, en Floride, précise le FBI.

La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen, a confirmé jeudi soir dans un entretien à la chaîne Fox News qu'au moins une partie des colis ont été postés en Floride. Une équipe de déminage a également procédé à l'examen d'un centre de distribution postale situé près de Miami où, selon les enquêteurs, certains des colis ont été traités, a annoncé la police de Miami.

William Sweeney, responsable du FBI à New York, a par ailleurs expliqué que la police avait étendu son enquête à tous les Etats où des paquets suspects ont été trouvés depuis lundi, New York, Delaware, Floride et Californie, en collaboration avec la poste américaine et une douzaine d'agences fédérales.