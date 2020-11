Barack Obama, "un des présidents les plus charismatiques des Etats-Unis"

Un grand bol d'air frais dans un contexte compliqué. C'est ainsi qu'Etienne Leenhardt, chef du service étranger de France Télévisions, a ressenti l'interview de Barack Obama accordée à France 2, mardi 16 novembre. "Les millions de téléspectateurs qui ont regardé ont dû se dire que cela faisait du bien après la campagne électorale qu'ils ont vécu ces dernières semaines, extrêmement clivée et dans une Amérique fracturée. Quelle que soit l'opinion politique des uns et des autres sur l'ancien président américain, c'est quelqu'un qui parle avec éloquence, intelligence et calme. Il restera un des présidents les plus charismatiques des Etats-Unis". Il était interviewé par François Busnel dans le cadre de la publication de ses mémoires, Une Terre promise.

Trump et les inquiétudes pour la démocratie

Sur le fond, le journaliste de France Télévisions a mis en avant deux points principaux. "L'aveu d'Obama de ne pas avoir vu venir l'élection de Donald Trump, François Busnel lui pose la question parce qu'après huit ans d'Obama, il y a eu Donald Trump. Et puis son inquiétude sur l'avenir de la démocratie américaine, les enjeux de post-vérité et de fake news, on sent que pour lui c'est un enjeu très important pour l'avenir de son pays".

